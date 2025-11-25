Заслуженный артист России SHAMAN выступит председателем жюри в рамках финала Московского областного конкурса «Женщина — Герой». Мероприятие пройдет 30 ноября в Музее Победы.

Членами жюри в финале конкурса станут известные деятели культуры и искусства, кино и ТВ, участники и Герои специальной военной операции, женщины-лидеры общественного мнения, представители Госдумы России и правительства Московской области.

В этом году конкурс объединил 136 участниц — членов семьи бойцов СВО. Из них в полуфинал вышла 71 жительница. Финалистками стали восемь женщин.