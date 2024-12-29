Шесть новых школьных лесничеств появились в Подмосковье в 2024 году

Шесть новых школьных лесничеств появились в Подмосковье в уходящем году, передает Комитет лесного хозяйства Московской области. Число их участников превышает 3,3 тысячи человек.

Таким образом, общее число школьных лесничеств в регионе составляет уже 175. В них ребята посещают уроки по лесоводству — теоретические и практические занятия. Детям рассказывают о природе родного края, животных, обитающих в лесах и занесенных в Красную книгу Подмосковья.

Школьники также помогают лесничим в их работе: участвуют в субботниках и патрулировании, разъясняют жителям нормы и правила пребывания в лесах, высаживают деревья.