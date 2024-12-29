Шесть новых школьных лесничеств появились в Подмосковье в 2024 году
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Шесть новых школьных лесничеств появились в Подмосковье в уходящем году, передает Комитет лесного хозяйства Московской области. Число их участников превышает 3,3 тысячи человек.
Таким образом, общее число школьных лесничеств в регионе составляет уже 175. В них ребята посещают уроки по лесоводству — теоретические и практические занятия. Детям рассказывают о природе родного края, животных, обитающих в лесах и занесенных в Красную книгу Подмосковья.
Школьники также помогают лесничим в их работе: участвуют в субботниках и патрулировании, разъясняют жителям нормы и правила пребывания в лесах, высаживают деревья.
«Воспитание подрастающего поколения, популяризация профессий лесного хозяйства, экологическое образование – это, пожалуй, основные цели создания школьных лесничеств», - отметил председатель областного Комлесхоза Евгений Агулов.