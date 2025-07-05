Актриса сериала «Жуки» призналась, что муж насиловал их общую дочь

В эфире программы «Звезды сошлись» Дарья Пескова, известная широкой аудитории по роли в сериале «Жуки», поделилась шокирующей информацией о том, что её бывший супруг в течение пяти лет подвергал насилию их общую малолетнюю дочь.

По словам потрясенной женщины, все началось, когда девочке было всего десять лет от роду.

Дарья Пескова рассказала, что поведение ее дочери внезапно изменилось: девочка стала более закрытой и начала носить тёплую одежду даже в жару.

"Зверства супруга начались в момент, когда дочери было всего 10 лет. В течение последующих пяти лет насилие продолжалось. <...> Первая реакция [от осознания] — шок, слезы, истерика. Я повторяла [дочери] только одно: — Почему ты молчала? Она сказала: — Я боялась, что ты мне не поверишь», - поделилась Пескова.

Когда мать привела свою дочь к психологу, тот предположил, что замкнутость девочки может быть связана со сменой школы. Однако истинная причина стала известна позже.

После этого Пескова решила развестись с мужем и обвинила себя в том, что не смогла вовремя заметить проблему.

Ранее сообщалось, что вожатый манипулировал детьми в лагере ради разврата.