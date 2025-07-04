Шесть пар из Подмосковья примут участие во всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца»

Шесть пар из Подмосковья примут участие во втором Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца». Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Мероприятие будет проходить 8–10 июля на площадке Национального центра «Россия». В программе — экскурсии, мастер-классы, выставки, лекции и обсуждения. В рамках фестиваля зарегистрируют брак свыше 200 пар со всей страны.

В числе представителей Подмосковья — Владимир и Мария из Мытищ. Оба работают в Гимназии № 9 им. С. Г. Горшкова. Владимир — учитель биологии, а Мария преподает математику. Также в центре «Россия» поженятся Максим и Виктория из Ногинска. Оба работают в СМИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем молодежи и рассказал, что в области проживают более 2 млн человек в возрасте от 14 до 35 лет.