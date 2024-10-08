Школа в микрорайоне Барыбино в Домодедово построена более чем наполовину

Новая школа, которая строится в микрорайоне Барыбино в Домодедово, возведена уже более чем наполовину. Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, степень готовности объекта составляет 52%.

Учреждение возводят на улице Макаренко. Площадь здания составляет 10,7 тысячи квадратных метров. Здесь уже завершились монолитные работы. Сейчас ведутся монтажные работы.

Школа рассчитана на 550 учеников. В ней обустроят учебные классы, мастерские, лаборантские, библиотеку, столовую, спортзал и актовый зал. Учреждение будет адаптировано для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Открыть школу планируется в следующем году.