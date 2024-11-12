Школа вожатых студенческих педагогических отрядов открылась в Подмосковье

Школа вожатых студенческих педагогических отрядов Подмосковья открылась на базе Российского университета кооперации, передает Министерство информации и молодежной политики Московской области. В торжественной церемонии открытия приняли участие 350 человек.

В рамках проекта для ребят проведут десять занятий — как теоретических, так и практических. Им расскажут о психолого-педагогических основах работы вожатого, работе с детьми, социально-психологических компонентах деятельности вожатого.

В ходе каждого занятия участники будет отрабатывать полученные знания и разбирать педагогические ситуации. В завершение программы их ждет экзамен. При успешной сдаче ребята получат свидетельство государственного образца и летом отправятся работать вожатыми в лагеря Подмосковья и России.