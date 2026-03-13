Школьник из Подмосковья вошел в число призеров международной олимпиады по ИИ

Подмосковный школьник Александр Захаров вошел в число призеров Международной олимпиады Innopolis Open по профилю «Искусственный интеллект». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Александр учится в школе «Росток» Орехово-Зуева. Вместе с ним за победу в олимпиаде боролись более 900 школьников из 20 регионов страны.

Олимпиада проходила на базе Университета Иннополис в Казани. Она состояла из трех этапов: двух отборочных онлайн-туров и финального очного.

По итогам соревнований Александр получил диплом третьей степени в своей номинации. Также его пригласили в составе делегации финалистов на встречу с зампредом Правительства РФ Дмитрием Чернышенко.

