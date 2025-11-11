Школьникам Подольска показали работу стоматологии. Экскурсию по медучреждению на Красной улице провел главврач Домодедовской стоматологии в Подольске Михаил Каюгин.

В экскурсии в Подольске приняли участие 22 старшеклассника лицея № 26. Ребята учатся в 11 классе. Они усиленно изучают биологию и химию и готовятся к поступлению в медвузы.

Школьникам показали медицинское оборудование и технологические решения, используемые в ежедневной практике врачей.

