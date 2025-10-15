Школьники Химок приняли участие в патриотическом уроке в честь Дня воинской славы

В честь Дня воинской славы в Аэрокосмическом лицее в Химках для школьников организовали спортивную программу — историческую лекцию и зарницу, мероприятие приурочили к 82-й годовщине со дня победы советских войск в битве за Кавказ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев отметил, что героизм солдат и офицеров в ходе специальной военной операции и подвиг советских воинов в битве за Кавказ являются примерами «беззаветной преданности Родине, мужества и стойкости».

«Они напоминают нам о важности сохранения исторической памяти, необходимости чтить подвиги предков и воспитывать молодое поколение в духе патриотизма», – добавил Васильев.

В мероприятии также приняли участие лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева и депутат Галина Болотова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.