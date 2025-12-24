Школьники и студенты колледжей Подмосковья собрали более 10 тонн гуманитарной помощи в 2025 году

Учащиеся школ и колледжей Подмосковья активно участвуют в гуманитарных акциях поддержки участников специальной военной операции и жителей новых территорий. По данным Министерства образования Московской области, в 2025 году силами школьников, студентов, их родителей и педагогов было собрано свыше 10 тонн груза. В этих мероприятиях приняли участие более 500 тыс. человек.

В течение года учащиеся также изготовили более 20 тыс. маскировочных сетей и написали свыше полумиллиона писем на передовую.

Например, студенты Сергиево-Посадского колледжа готовят для бойцов сухие борщи и индивидуальные пайки. Учащиеся Шатурского энергетического техникума занимаются плетением маскировочных сетей, производят свечи, собирают теплую одежду и продукты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оказании мер поддержки участникам СВО в регионе.