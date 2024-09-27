Школьники из Можайска представляют Подмосковье на экологическом слете в Мордовии

Школьное лесничество «Друзья леса» из Можайска представляет Подмосковье на Первом межрегиональном экологическом слете «Одна Экосистема — тысяча возможностей». Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Лесничество организовано на базе школы «Созвездие Вента», которая расположена в поселке Уваровка. Его представляют Арина Холодова и Андрей Касауцан.

Слет проходит в Мордовии, в нем принимают участие активные школьники и их наставники. Цель мероприятия — обмен опытом и развитие деятельности образовательных учреждений в сфере воспитания гражданской ответственности за сохранение природы.