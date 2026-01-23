Школьники из ОАЭ посетили гимназию Подмосковья в рамках образовательного обмена

Двадцать школьниц из ОАЭ посетили подмосковную гимназию им. Е.М. Примакова в рамках образовательного обмена. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В рамках визита иностранные гостьи посетили уроки русского языка, побывали с экскурсиями в исторических местах региона, научились расписывать жостовские подносы на творческих мастер-классах.

Программы образовательного обмена реализуются в рамках сотрудничества Образовательного центра им. Шейхи Фатимы бинт Мубарак и Минпросвещения России.

Ранее гимназию посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В ходе визита он пообщался с приехавшими по обмену школьниками из ОАЭ.