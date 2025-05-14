Школьники Московской области вошли в число лидеров всероссийской акции по сбору макулатуры

Школьники из Подмосковья вошли в число лидеров Всероссийской акции по сбору макулатуры «Посадим лес вместе». Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

В рамках акции участники собирают макулатуру с целью сохранения российских лесов. Весной в ней участвуют школы нескольких регионов, в том числе столицы и Подмосковья.

Всего было собрано 20,5 тонны макулатуры. Из этого объема более 0,5 тонны вторсырья собрали школьники из Балашихи и Щелково.

«От имени подмосковных экологов хочу выразить им искреннюю благодарность и надеюсь, что и в следующих экоакциях подмосковные участники будут одними из первых», — отметил глава министерства Виталий Мосин.

Ранее сообщалось, что подмосковные КПО с начала 2025 года направили на переработку 23 тыс. тонн стекла.