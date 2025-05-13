КПО Подмосковья с начала года направили на переработку 23 тыс. тонн стекла

С начала текущего года подмосковные КПО передали на переработку свыше 23 тыс. тонн стекла. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Как отметили в ведомстве, объем стекла, собранного за первые месяцы 2025-го, более чем на 1 тыс. тонн превысил показатель за аналогичный период 2024 года.

Чаще всего предприятия забирают с КПО только прозрачную или зеленую стеклянную тару. Однако есть заводы, которым необходимо стекло разных цветов.

Собранное стекло можно использовать в производстве стройматериалов или для выпуска новых бутылок и банок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал донести до жителей информацию о том, как правильно вывозить крупногабаритные отходы.