Logo

Школьники Подмосковья посетили с экскурсией сырный завод в Ленинском округе

Ученики агрокласса Мисайловской школы посетили сырный завод

Официально

Фото: [Медиасток.рф]

Ученики 10-го агрокласса Мисайловской школы №1 посетили с экскурсией завод по производству сыров в Ленинском округе. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В этом году Агрохолдинг «Рота-Агро» открыл в Подмосковье три агротехнологических класса. В них дети углубленно изучают профильные предметы, а также получают возможность на практике познакомиться с профессиями АПК.

В ходе экскурсии школьникам представили основные этапы производства сыров и современное оборудование.

Сырный завод в Ленинском округе работает с 2024 года. Мощность предприятия составляет около 12 тонн сыров в сутки и до 5 тыс. тонн продукции в год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о преимуществах предпрофессиональных классов.

Актуально
Подмосковье
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области