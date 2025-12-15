Школьники Подмосковья посетили с экскурсией сырный завод в Ленинском округе
Фото: [Медиасток.рф]
Ученики 10-го агрокласса Мисайловской школы №1 посетили с экскурсией завод по производству сыров в Ленинском округе. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В этом году Агрохолдинг «Рота-Агро» открыл в Подмосковье три агротехнологических класса. В них дети углубленно изучают профильные предметы, а также получают возможность на практике познакомиться с профессиями АПК.
В ходе экскурсии школьникам представили основные этапы производства сыров и современное оборудование.
Сырный завод в Ленинском округе работает с 2024 года. Мощность предприятия составляет около 12 тонн сыров в сутки и до 5 тыс. тонн продукции в год.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о преимуществах предпрофессиональных классов.