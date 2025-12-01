Школьники Подольска посетили с экскурсией ВЗУ «Центральный»
Для школьников Подольска провели экскурсию на ВЗУ
Фото: [t.me/podolskadm]
Девятиклассники школы № 16 Подольска посетили с профориентационной экскурсией водозаборный узел «Центральный». Об этом рассказали в администрации округа.
«Сейчас уходим от шаблона, что "ЖКХ — это несовременно и скучно" — привлекаем молодые кадры, внедряем нестандартные подходы и принцип открытости. Процесс экскурсий интересен как учащимся, так и самим хозяйственникам. До конца месяца объекты водоканалов посетят еще более 1,5 тыс. человек», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
В рамках экскурсии подольским школьникам рассказали о фильтрации воды и ее обработке и обеззараживании. Ребята осмотрели операторскую насосную станцию и попробовали готовую воду с естественной температурой около 9 градусов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации областных объектов водоснабжения.