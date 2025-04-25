Школьники Подольска во время телемоста с Донбассом поделились опытом создания виртуального музея

Ученики гимназии имени Подольских курсантов провели телемост со школьниками Донбасса. В мероприятии приняли участие преподаватели и ученики школы № 3 Харцызска.

В рамках телемоста ребята из Подмосковья рассказали о школьном музее, а также о его онлайн-версии, которая была создана на базе IT-cube. Опыт городского округа потребовался школьникам Донбасса в связи с их разработкой проекта «Карта Победы».

В гимназии Подольска уже готова точная цифровая копия музея. Учащиеся под руководством преподавателей IT-cube самостоятельно отрисовали помещения и экспонаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность цифровизации в управлении.