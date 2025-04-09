Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о цифровизации в управлении и ее целях

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, на которой они обсудили развитие региона.

В интервью изданию «Ведомости» глава региона сообщил, что одной из ключевых тем обсуждения с российским лидером стала цифровизация. Воробьев, возглавляющий профильную комиссию в Государственном совете РФ, рассказал о том, как технологии помогают улучшать управление и сервисы для граждан.

«Цель цифры — сделать управление эффективным, экономить ресурсы, а для человека — удобство, экономия времени. Например, когда управляешь котельными. Их у нас 2760, из которых 2258 мы оснастили датчикам и теперь видим параметры каждой, а их работу контролирует искусственный интеллект», — сказал глава региона.

Также были упомянуты проекты по модернизации системы общественного транспорта и телемедицины. Воробьев отметил, что вопросы цифровизации также затрагивают работу многофункциональных центров (МФЦ), где автоматизация процессов позволяет освободить человеческие ресурсы для более интеллектуальных задач.

«Раньше большинство документов читали люди, сегодня это делает компьютер», — подчеркнул губернатор.

Воробьев отметил, что такая трансформация стала возможной благодаря идеологии президента России, который неоднократно подчеркивал необходимость цифровизации как ключевого элемента для достижения успеха.

Губернатор Московской области отметил, что правительство РФ и Госсовет работают в одном режиме с одинаковым пониманием реализации современных подходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии цифровых технологий в регионе.