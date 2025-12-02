Школьники Подольска встретились с Дедом Морозом и узнали о дне его рождения

В Доме культуры ЗИО Подольска 1 декабря состоялась первая в этом сезоне праздничная встреча школьников с Дедом Морозом. На познавательно-развлекательном мероприятии побывали более 60 учащихся третьих и четвертых классов из школы №14.

В подмосковных парках ранее стартовал зимний сезон. Его открытие посетили более 56 тыс. человек, сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

В программу мероприятия в Подольске вошли интерактивные интеллектуальные игры — ребята разгадывали ребусы и словесные головоломки, проецируемые на большой экран, а также участвовали в тактильной игре с передачей варежки.

Кульминацией праздника стало создание коллективной поздравительной открытки-снежинки, где каждый ребенок оставил свои рисунки и пожелания для Деда Мороза.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей области на зимние катки в парках региона.