Школьники в Химках приняли участие в международной акции «НеДиктант. Дети»

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В Химках на базе школы № 20 провели международную акцию «НеДиктант. Дети», в рамках которой ученики начальных и средних классов выполнили тематические задания по русскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Участниками стали более 50 школьников, текст для них прочитала детский писатель, лауреат национальной премии в области детской литературы Марина Тараненко. В рамках акции ученикам предстояло решить 20 заданий по русскому языку в игровой форме. Текст «Осторожно, тигры», на основе которого выполнялись задания, написала автор Тотального диктанта — 2025 Марина Москвина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в гимназии имени Примакова.