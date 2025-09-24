Школьников Подмосковья пригласили поучаствовать во всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги»

Подмосковным школьникам предложили принять участие во всероссийской олимпиаде на тему ПДД и безопасности «Безопасные дороги». Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Олимпиада проходит в онлайн-формате с 23 сентября по 26 октября. Поучаствовать в ней могут учащиеся 1-9 классов. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте олимпиады или использовать данные портала «Учи.ру», а затем ответить на вопросы.

После выполнения заданий участники получат сертификаты, грамоты или дипломы в зависимости от результатов.

