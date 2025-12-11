Школьница из Клина будет представлять Подмосковье на смене «Знание.Лектор» в «Артеке»

Ученица гимназии имени В. Н. Татищева Клина Диана Тярина будет представлять Подмосковье на смене «Знание.Лектор» в «Артеке». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Смена продлится до 27 декабря. В ее рамках участники пройдут просветительскую программу от Российского общества «Знание».

Диана Тярина успешно выступила на конкурсе «Знание.Лектор» в направлении «Культура и искусство». В 2025 она стала лидером первичного отделения «Движения Первых» и активно развивает в нем творческое направление.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался с активистами областного отделения Российского движения детей и молодежи.