Школьница из Подольска примет участие в программе «Равнение на первых»

Школьница из Подольска Софья Кисель примет участие в программе «Равнение на первых» от «Движения Первых». Она будет представлять на всероссийском уровне и свой округ, и все Подмосковье.

В Подмосковье в 2026 году на проведение детской летней оздоровительной кампании предусмотрели 1,3 млрд руб., сообщили до этого в Московской областной думе.

Софья проведет три недели у моря в лагере «Орленок». Ее ждут творческие занятия, новые знакомства, увлекательными мастер-классы.

Ранее сообщалось, что губернатор региона Андрей Воробьев встретился с подмосковным отделением «Движения Первых».