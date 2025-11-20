Школу для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья начали капитально ремонтировать в Щелково
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В Щелково начали капитально ремонтировать школу № 5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Учреждение расположено на Заводской улице. Его отремонтируют по госпрограмме в соответствии с целями нацпроекта.
Подрядчик уже приступил к работе. Так, в здании стартовал демонтаж конструкций.
Открыть отремонтированную школу планируется в сентябре следующего года.
