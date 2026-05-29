Школу на 850 учеников в Мытищах сдадут в начале 2027 года

В городском округе Мытищи идет строительство 2-й школы для жителей жилого комплекса «Мытищи Парк». На текущий момент рабочие активно занимаются внутренней отделкой помещений, монтируют кровлю, обустраивают фасад и прокладывают внутренние инженерные системы.

По данным инспекторов Главного управления государственного строительного надзора Московской области, объект готов на 49%. Завершить все работы планируют в I квартале 2027 года.

Образовательное учреждение разместится в 4-хэтажном здании, спроектированном с учетом создания максимально комфортной среды для обучения. Пространство организовано так, чтобы обеспечить удобство для учащихся разных возрастов. Младшие школьники будут заниматься на 1-м и 2-м этажах, а ученики средней и старшей школы — на 3-м и 4-м.

Инфраструктура школы продумана до мелочей. В здании оборудуют специализированные учебные кабинеты, 2 спортивных зала с раздевалками, душевыми и санитарными узлами, а также двухуровневый информационно‐библиотечный центр.

Новая школа не только обеспечит дополнительные места для 850 учащихся, но и создаст современную образовательную среду, способствующую всестороннему развитию детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.