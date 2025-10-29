Школу в «Новой Щербинке» Подольска достроят к концу 2025 года

В Подольске в декабре текущего года планируется завершить строительство новой школы для жителей комплекса клубного типа «Новая Щербинка». Об этом рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Сейчас степень строительной готовности объекта составляет более 88%. в здании провели кровельные и фасадные работы и завершают монтаж внутренних инженерных сетей. Также продолжаются отделочные работы, монтаж оборудования и благоустройство.

Площадь трехэтажного здания составит более 12 тыс. кв. м. Учреждение сможет принять до 500 учеников. Ожидается, что 200 ребят будут учиться в начальных классах, 250 — в средних, 50 — в старших.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл областную конференцию по коррекционному и инклюзивному образованию.