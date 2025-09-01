Школы Подмосковья 1 сентября приняли более 100 тыс. первоклассников
В Подмосковье 1 сентября открыли 26 новых и 57 обновленных школ
Фото: [Евгений Гибадуллин]
В Подмосковье в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия» и партийного проекта «Новая школа» 1 сентября были открыты новые и отремонтированные школы.
«Наше образование — одно из лучших в стране, а 26 новых школ и 57 отремонтированных объектов — это результат, превосходящий показатели по всей России», – отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
К примеру, в Балашихе открыли новую школу на 1,3 тыс. мест в ЖК «Героев», а также отремонтированные школу № 32 и гимназию № 1 им. А. В. Баландина.
В Люберцах открылись обновленные школа № 28 в Коренево, гимназия № 5 и СОШ № 8 в Пересвете.
В Сергиевом Посаде открыли 28 учреждений, которые приняли более 26,5 тыс. учащихся, в том числе 2,2 тыс. первоклассников и свыше 2 тыс. студентов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.