Школы Подмосковья 1 сентября приняли более 100 тыс. первоклассников

В Подмосковье в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия» и партийного проекта «Новая школа» 1 сентября были открыты новые и отремонтированные школы.

«Наше образование — одно из лучших в стране, а 26 новых школ и 57 отремонтированных объектов — это результат, превосходящий показатели по всей России», – отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

К примеру, в Балашихе открыли новую школу на 1,3 тыс. мест в ЖК «Героев», а также отремонтированные школу № 32 и гимназию № 1 им. А. В. Баландина.

В Люберцах открылись обновленные школа № 28 в Коренево, гимназия № 5 и СОШ № 8 в Пересвете.

В Сергиевом Посаде открыли 28 учреждений, которые приняли более 26,5 тыс. учащихся, в том числе 2,2 тыс. первоклассников и свыше 2 тыс. студентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.