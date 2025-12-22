Шпажист из Московской области стал серебряным призером на Кубке России по фехтованию

Представитель Подмосковья Дмитрий Швелидзе (Звенигород) стал серебряным призером в мужских соревнованиях на Кубке России по фехтованию, он выступил в дисциплине «шпага» в личном зачете. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

На первом и третьем месте в этой дисциплине оказались спортсмены из Москвы. До этого подмосковные спортсменки Алина Ключникова и Яна Егорян завоевали золотую и серебряную медали в рамках личного первенства в дисциплине «сабля» в первый день Кубка России.

Состязания прошли в Смоленске в рамках федеральной программы «Спорт России».

