Шпажист из Московской области стал серебряным призером на Кубке России по фехтованию

Шпажист Подмосковья стал серебряным призером на Кубке России по фехтованию
Фото: [Федерация фехтования России]
Представитель Подмосковья Дмитрий Швелидзе (Звенигород) стал серебряным призером в мужских соревнованиях на Кубке России по фехтованию, он выступил в дисциплине «шпага» в личном зачете. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
На первом и третьем месте в этой дисциплине оказались спортсмены из Москвы. До этого подмосковные спортсменки Алина Ключникова и Яна Егорян завоевали золотую и серебряную медали в рамках личного первенства в дисциплине «сабля» в первый день Кубка России.
Состязания прошли в Смоленске в рамках федеральной программы «Спорт России».
