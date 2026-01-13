Шпажист из Московской области завоевал золотую медаль на всероссийских соревнованиях

Представитель Подмосковья Георгий Бруев занял первое место на Всероссийских соревнованиях по фехтованию, он представляет областной Центр олимпийских видов спорта, УОР № 2 (Звенигород). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Экс-чемпион мира среди юниоров, победитель Игр БРИКС выступил в дисциплине «шпага». На втором месте оказался четырехкратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпиады в Токио Павел Сухов из Москвы, на третьем — московский шпажист Георгий Буянов.

Состязания прошли в Москве в рамках федеральной программы «Спорт России». Участниками стали 90 фехтовальщиков со всей страны.

