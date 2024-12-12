Штрафы на 122 млн руб выписали в Подмосковье с января за незаконную перевозку и сброс строительных отходов

Штрафы более чем на 122 миллиона рублей выписали в Подмосковье с начала года за незаконную транспортировку и сброс строительных отходов, передает Министерство экологии и природопользования Московской области.

С января в области по результатам работы системы фотофиксации было вынесено более 1,4 тысячи постановлений об административном наказании за незаконную перевозку строительного мусора. Нарушителей оштрафовали на 89 миллионов рублей.

Также административные дела завели на четыре с половиной сотни владельцев автомобилей, с которых осуществлялся несанкционированный сброс строительных отходов. Нарушителей обязали выплатить штрафы на 33 миллиона рублей.

Как отметили в министерстве, при назначении административного наказания обычно применяется минимальная сумма штрафа.