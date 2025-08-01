Штрафы на 25 млн руб. выписали нарушителям парковки во дворах Подмосковья за полгода

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье за первые шесть месяцев текущего года были выписаны штрафы более чем на 25 млн руб. за нарушения парковки во дворах. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В среднем выписывалось порядка 200 постановлений о привлечении к ответственности в неделю.

В Подмосковье действует система контроля за соблюдением правил благоустройства — раздел «Народный инспектор» мобильного приложения «Добродел». Таким образом, общественным инспектором может стать любой желающий житель, установивший приложение на смартфон. Чтобы зафиксировать нарушение, нужно снять короткое видео с госномером автомобиля и загрузить его в приложение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о цифровой системе, которая помогает устранять недочеты на стройплощадках.