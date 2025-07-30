Штрафы на 34 млн рублей выписали за нарушения, выявленные умными автомобилями в Подмосковье за полгода

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье за полгода с помощью умных автомобилей выявили нарушения в содержании территорий, по которым выписали штрафы на 34 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Больше всего штрафов за указанный период выписали в Одинцово, Солнечногорске, Подольске и Ленинском округе — на 3,5 млн рублей, 2,6 млн рублей, 1,9 млн рублей и 1,8 млн рублей соответственно.

В регионе работает шесть автомобилей, оснащенных искусственным интеллектом. Такие машины ведут мониторинг городских территорий на предмет свалок, вандализма, поломок освещения, нарушений на контейнерных площадках. В среднем за месяц автомобили фиксируют свыше 8 тыс. нарушений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о «Цифровом бригадире», который помогает устранять недочеты на стройках.