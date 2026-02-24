Штрафы на 470 тыс. рублей выписали в Подмосковье за блокировку проезда мусоровозам
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В Подмосковье за парковку автомобилей у контейнерных площадок, в результате чего был заблокирован проезд мусоровозам, за неделю выписали штрафы на 470 тыс. рублей. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Так, были оштрафованы 94 владельца авто. Все нарушения были зафиксированы пользователями приложения «Народный инспектор».
Больше всего нарушений за указанный период выявили в Ленинском округе, Одинцове и Мытищах — 45, 27 и 20 соответственно.
