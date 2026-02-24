Штрафы на 470 тыс. рублей выписали в Подмосковье за блокировку проезда мусоровозам

В Подмосковье за парковку автомобилей у контейнерных площадок, в результате чего был заблокирован проезд мусоровозам, за неделю выписали штрафы на 470 тыс. рублей. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.