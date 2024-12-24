Штрафы на сумму более 20 млн рублей выписали в Подмосковье за незаконный сброс отходов

С начала 2024 года камеры «Безопасного региона» выявили более 1,3 тыс. случаев незаконного сброса отходов, в том числе строительных, общая сумма штрафов по ним составила 23,4 млн рублей. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Наибольшее число нарушителей выявили в Истре, Одинцовском, Клину, Ленинском, Пушкинском, Сергиевом Посаде, Раменском, Серпухове, Богородском округе и Чехове. В ведомстве напомнили, что мусор нужно утилизировать в своем населенном пункте, где заключен договор на вывоз. За подобные нарушения предусмотрены штрафы в размере до 70 тыс. рублей для граждан, до 100 тыс. рублей — для должностных лиц и до 200 тыс. — рублей для юридических лиц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.