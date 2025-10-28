Шумоглушители начали устанавливать на котельной в Подольске
В Подольске начался монтаж систем шумоподавления на котельной
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В Подольске на котельной в Флотском проезде начали устанавливать две системы шумоподавления. Это позволит убрать гул и вибрацию, идущие от объекта.
Монтаж оборудования на котельной в Подольске проводится поэтапно.
Монтаж оборудования на котельной в Подольске проводится поэтапно. Шумоглушитель установили уже на одном котле. В ближайшее время завершится монтаж на втором объекте.
Сейчас все котельные Подольска запущены в работу и подают тепло в дома, на социальные объекты и предприятия.
