Губернатор Воробьев рассказал о модернизации системы теплоснабжения в Лыткарино

В Лыткарино в 2025 году модернизируют четыре центральных тепловых пункта, 13 участков сетей, а также котельную № 1, положительные изменения затронут порядка 47 тыс. жителей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как реализуются работы по обновлению системы теплоснабжения округа и проконтролировал их ход на участке на улице Парковой.

«На этом участке от котельной №1 мы прокладываем дополнительные сети, чтобы обеспечить первую категорию надежности. Это значит, что если какая-то из котельных даст сбой – в этом нет ничего страшного, так как все дублируется и страхуется. Готовность работ – 44%. Хочу поблагодарить наших строителей. Времени очень мало, до 15 октября все работы должны быть закончены, ну а с 15 сентября в области мы начнем этап пробных топок. Важно, чтобы и дома тоже были соответствующим образом подготовлены к зиме. Поэтому наша задача в каждом городе инспектировать, следить за ходом работ. Вся информация поступает в Центр управления регионом», – сказал губернатор.

В работах на объекте задействованы 20 человек и три единицы техники. Представитель компании-подрядчика Валерий Киселев уточнил, что стальная теплотрасса соединит две городские котельные и позволит закольцевать системы теплоснабжения округа. В 2026 году на этом месте проведут благоустройство.

Модернизация системы теплоснабжения округа в этом году затрагивает ЦТП № 2А, 6, 7 и 17, участки теплосетей от ТК-3 до ТК-154 вдоль ул. Песчаной, от д. 7 до д. 1 в квартале 1, от ТК-371 до ТК-375 вдоль д. 22 на ул. Набережной и не только.

В 2026 году рабочие проведут капремонт котельных № 5 и № 6, а также семи центральных тепловых пунктов, в 2027-м — построят две блочно-модульные котельные в микрорайоне № 6.

В округе также продолжается работа в сфере водоснабжения и водоотведения, модернизируют очистные сооружения (реализация проекта осуществляется в рамках нацпроекта «Экология» и федеральной программы «Оздоровление Волги»). Они охватывают 70 тыс. жителей Лыткарино и поселка Молоково Ленинского округа, ввод запланирован на осень. Кроме того, ведется подготовка к строительству нового магистрального водовода, который позволит улучшить качество питьевой воды в городе.

