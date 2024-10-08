Шумовые полосы начали обустраивать на дорогах Подмосковья

Обустройство шумовых полос стартовало на участках региональной дорожной сети в Подмосковье, рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы ведутся в рамках нацпроекта. В целом было обустроено уже двадцать комплектов шумовых полос в одиннадцати муниципалитетах. Они появились вблизи пешеходных переходов, перекрестков, выездов на автомагистрали.

К примеру, работы провели на подъезде к деревне Дубнево в Ступино, возле деревни Подмоклово в Серпухове, вблизи села Любичи в Луховицах, на Полтевском шоссе в Балашихе.

В планах — обустройство еще сорока двух комплектов шумовых полос.