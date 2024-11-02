Шумозащитный экран установили на Кокошкинском шоссе, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Было установлено 1,6 тысячи квадратных метров панелей.

Экран был установлен вблизи коттеджного поселка Мирас. Возле него расположены образовательные учреждения, церковь и другие объекты социальной инфраструктуры.

Подобные экраны необходимы для того, чтобы вблизи жилых зданий был снижен уровень шума от дороги. Кроме того, такие объекты защищают от дорожной пыли и уменьшают ослепление от автомобильных фар.

Ранее шумозащитный экран установили вдоль шоссе возле деревень Коледино и Новоколедино в Подольске.