Синхронистки из Подмосковья завоевали семь медалей первенства России среди юниоров

Подмосковная команда выступила на первенстве России среди юниоров и юниорок по синхронному плаванию и завоевала семь медалей — три золотые, одну серебряную и три бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, например, сборная регина одержала победу в дисциплине «группа» и «дуэт, техническая программа». Кроме того, первое место заняла Валерия Плеханова (УОР № 4, Чехов) в дисциплине «соло, техническая программа».

Состязания прошли в рамках федеральной программы «Спорт России», в них приняли участие более 300 спортсменок из 20 регионов страны.

