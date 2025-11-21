Синхронистки Московской области завоевали три награды Кубка России

Представительницы Подмосковья завоевали три медали на Кубке России по синхронному плаванию –две серебряные и одну бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, воспитанницы Училища олимпийского резерва № 1 (Краснознаменск) Валерия Плеханова и Анастасия Никитиенко стали серебряными призерами в дисциплине «дуэт – техническая программа». Вторую серебряную награду команда из подмосковных спортсменок получила в дисциплине «группа – техническая программа», бронзовую – в дисциплине «акробатическая группа».

Соревнования проходят с 19 по 22 ноября в Калининграде, их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России». Лучшие синхронисты по итогам войдут в топ-6 сильнейших участников серии «Гран-При».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.