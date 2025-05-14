Сиреневый фестиваль пройдет в культурно-просветительском центре «Дубровицы» в Подольске

Сиреневый фестиваль состоится в ближайшие выходные в центре «Дубровицы» в одноименном поселке Подольска. В его рамках высадят кусты сирени.

Посетителей ждут концерты и театрализованные представления, конкурс творческих инициатив, исторический бал, мастер-классы и квесты, лекции, выставки, дефиле.

Традиционно в ходе фестиваля высадят кусты лучших сортов сирени. В 2025 году это сорт «Великая Победа» от селекционера Леонида Колесникова и сорт «Радмила» от творческой селекционной группы «Русская сирень».

Почетным гостем фестиваля станет сербская военная летчица и авиажурналист Радмила Тонкович, в честь которой назван сорт сирени.

Возрастное ограничение 6+

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