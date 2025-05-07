Более 3,5 тыс. человек приняли участие в акции «Сад памяти» в лесах Подмосковья

В Подмосковье на лесных площадках акции «Сад памяти» деревья высадили более 3,5 тыс. человек. Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.

В рамках акции в лесах области было организовано 14 площадок — в Егорьевске, Рузе, Балашихе, Домодедово, Клину, Наро-Фоминске, Серпухове, Сергиевом Посаде, Талдоме.

В результате в первый день мероприятия участники высадили на 20 га леса свыше 43,5 тыс. деревьев, в том числе почти 37 тыс. сосен и более 6,6 тыс. елей.

Ранее в ведомстве рассказали, что на центральной лесной площадке акции было высажено свыше 10,2 тыс. молодых сосен.