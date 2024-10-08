Склад для замороженных продуктов появится в Домодедово

Новый складской комплекс для замороженных продуктов появится в Домодедово. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Объект возводится компанией «Белка Девелопмент» на первом километре трассы А-107. Работы ведутся с сентября.

Площадь склада превысит 24 тысячи квадратных метров. В нем будут обустроены один наземный и один цокольный этажи. В помещении будут хранить охлажденные и замороженные продукты. Всего будет доступно более 36,5 тысячи паллетомест.

Завершить строительство склада планируется летом 2026 года. Грузооборот за год здесь будет составлять более 300 тысяч тонн продукции.