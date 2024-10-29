Склады для хранения удобрений загорелись в Долгопрудном
Фото: [t.me/mosoblproc]
Склады для хранения удобрений начали гореть в Долгопрудном. Установление всех обстоятельств случившегося находится на контроле Прокуратуры Московской области.
Инцидент произошел сегодня днем на территории складов, расположенных на Лихачевском проспекте.
Сейчас специалисты устраняют возгорание. Площадь пожара составляет порядка 1,4 тысячи квадратных метров.
Причина возгорания будет установлена в рамках пожарно-технической экспертизы.