Скорая помощь Московской области с начала 2025 года обслужила более 870 тыс. вызовов

Подмосковная служба скорой медпомощи с начала текущего года отреагировала более чем на 870 тыс. вызовов. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Всего в службе работают около 10 тыс. человек. На территории региона проживают свыше 8,5 млн человек. Каждый день на вызовы пациентов выезжают порядка 600 бригад медицинских специалистов.

Во вторник в парке «Раздолье» в Одинцово прошла торжественная церемония награждения сотрудников областной станции скорой помощи. Специалистов отметили благодарностями и благодарственными письмами губернатора Подмосковья, почетными грамотами и благодарственными письмами областного Минздрава.

Ранее глава региона Андрей Воробьев поздравил специалистов службы скорой помощи с их профессиональным праздником.