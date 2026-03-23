Сквер «Блюдечко» откроется после благоустройства в Коломне в 2026 году

В Коломне к концу весны планируется открыть обновленный сквер «Блюдечко». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

На территории сквера уже проложили часть дорожек, отремонтировали лестницы к конькобежному центру «Коломна», построили амфитеатр. Здесь появятся навигационные стенды с изображениями Коломенского кремля, различные арт-объекты и экспозиции.

В сквере также установят теневые беседки, скамейки, качели, урны и павильоны, проведут озеленение, оборудуют освещение.

