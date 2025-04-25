Славянский бульвар вышел в число лидеров на голосовании по благоустройству в Подольске

В Подольске в лидеры в рамках всероссийского голосования за объекты благоустройства вышел Славянский бульвар. Об этом рассказали в администрации округа.

Всего на голосование от муниципалитета выставлено пять объектов. Финансирование на проведение благоустройства получит только один из них.

За Славянский бульвар, который расположен в микрорайоне Силикатная-2, проголосовали почти 3,3 тыс. жителей. На втором месте Бульвар 65-летия Победы. За него свои голоса отдали 686 человек. Замыкает тройку лидеров территория на пересечении улиц Ульяновых и Мраморной в микрорайоне Парковый, за которую проголосовали 332 жителя.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал всех поучаствовать в указанном голосовании. Оно завершится 12 июня.