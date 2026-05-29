Муниципальный слет школьных лесничеств «Лесная экспедиция» прошел в Подмосковье на базе Московского учебно-опытного филиала ГАУ МО «Мособллес». Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В рамках слета школьники решали практические задачи по таксации леса, определяли древесные породы, демонстрировали свои знания в области орнитологии, охраны лесов от возгораний.

По итогам мероприятия победу одержала команда школьного лесничества «Лесные спасатели» Ашукинского общеобразовательного комплекса Пушкино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году для лесничеств региона закупят более 120 единиц спецтехники.