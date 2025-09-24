Слет школьных лесничеств стартовал в Подмосковье

В Подмосковье стартовали слет школьных лесничеств и региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Об этом рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области.

Цель слета — развитие движения школьных лесничеств и поощрение детей и молодежи, которые обладают знаниями и навыками в области лесного хозяйства, экологии и биологии.

За звание лучших будут бороться свыше 130 участников в составе 20 команд. В их числе — представители 19 школьных лесничеств региона. В программе — визитные карточки, конкурсы на знание теории, командный турнир.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался с участниками областного отделения Движения Первых.