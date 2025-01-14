Служба помощи при ДТП работает в Подмосковье

За первые восемь дней 2025 года на «горячую линию» Службы помощи при ДТП подмосковного Центра безопасности дорожного движения обратились участники почти 5 тыс. аварий без пострадавших, помощь получили более 9,9 тыс. водителей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что участники более 1,8 тыс. ДТП получили помощь в оформлении аварии в специальных центрах, еще 785 ДТП — оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии».

Напомним, что водители, которые попали в аварию без пострадавших, могут сообщить об этом по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.